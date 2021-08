Stiri pe aceeasi tema

- Deși inițial mama gemenilor decedați dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești a declarat ca se afla in cealalta camera și facea curațenie, aceasta de fapt facea un LIVE pe Facebook, in timpul tragediei.

- Caz de-a dreptul șocant in Bistrița Nasaud! Un baiețel in varsta de doar un an și jumatate a ajuns in stare extrem de grava la spital. Medicii de la unitatea medicala au descoperit ca cel mic fusese batut, iar principalii suspecți in acest caz sunt mama lui și iubitul acesteia, in condițiile in care…

- Politistii au mari batai de cap in misiunile lor, din pacate, chiar cu fosti colegi, oameni care ar fi trebuit sa ramana cu multa intelepciune dupa atata vreme in slujba legii. Autorul unui scandal monstru, fost agent de politie in Buzau, l-a lovit cu piciorul pe unul dintre politistii care incercau…

- In urma cu trei luni, actrița Olimpia Melinte, in varsta de 34 de ani, a devenit mama pentru a doua oara, cand a adus pe lume o fetița. Acum, vedeta a inceput filmarile pentru serialul „Vlad”, iar timpul ei este limitat. Aceasta a povestit cum face fața perioadei. „Ingrid a fost un copil foarte dorit!…

- La o intalnire cu finaliștii competiției „Pauza mare”, Vladimir Putin l-a liniștit pe un elev care s-a emoționat in timpul prezentarii proiectului. Daniil Galstian a vorbit despre școala viitorului, in care, conform ideii sale, baieții și fetele studiaza separat, dar se intalnesc in spații…

- Ceea ce inițial s-a dorit a fi un spectacol inedit, care va aduce audiența, s-a transformat intr-un incident halucinant, care a tras un semnal de alarma cu privire la siguranța participanților și a publicului. Filmulețul cu lupii care alearga actorii pe scena, in timpul unui spectacol live desfașurat…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la o intalnire, in format videoconferinta, cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, si un grup de lideri europeni, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European din 24-25 mai, a anuntat Administratia Prezidentiala. Videoconferinta…