- Fenomenele meteo extreme au avut urmari tragice in Spania. Un copil de doar un an și 8 luni a murit dupa ce a fost lovit in cap de grindina. Impactul a fost fatal, bilele de gheața fiind uriașe. Fenomenul s-a abatut asupra regiunii Girona din Catalonia, timp de 10 minute, dar a fost de ajuns ca zeci…

