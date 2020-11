Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Prahova a inregistrat, de sambata pana duminica, zece decese asociate infectiei cu virusul SARS-CoV-2, cel mai tanar dintre pacientii care au murit avand 55 de ani. Cu 356 de noi infectari conform celei mai recente raportari pentru 24 de ore, Prahova se apropie 20.000 de cazuri de imbolnaviri…

- Pilotul francez Romain Grosjean (Haas) a avut un accident grav chiar in primul tur, duminica, la Marele Premiu de Formula 1 al Bahrein, scrie AFP. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți o prefera Plecat…

- Un copil in varsta de 3 ani, din Gorj, a fost la un pas de moarte din cauza unei bomboane. A fost salvat de parinți, dupa sfaturile telefonice ale paramedicului Adrian Gheorghe. Acesta a reușit sa-i ghideze pe...

- Ziarul Unirea Cum a salvat un pompier-erou un copil de 3 ani inecat cu o bomboana, la telefon: Dialogul dintre salvator și mama Un pompier a reușit sa salveze un copil in varsta de 3 ani care s-a inecat cu o bomboana, vorbind la telefon cu parinții, aceștia urmand sfaturile transmise de angajatul ISU…

- Un tanar de 19 ani a fost condamnat la 18 luni de inchisoare cu executare pentru ca a amenintat un profesor ca il va face "sa moara ca Samuel Paty", referire la profesorul decapitat in octombrie in regiunea Parisului, a anuntat sambata Parchetul din Nisa, in sud-estul Frantei, informeaza AFP.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii trebuie sa evalueze vaccinurile pentru coronavirus si eficienta lor bazandu-se pe mai mult decat un comunicat de presa al producatorilor, a spus, vineri, Kate O'Brien, director Departamentul de Imunizare, scrie Reuters. Citește și: Olanda se opune ca Romania…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat vineri ca va renunta la postul sau dupa ce noua Constitutie va fi adoptata, relateaza agentia de stiri Belta, potrivit Reuters. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai…

- Partidul liberal olandez VVD al premierului Mark Rutte a propus miercuri crearea unei ''minizone Schengen'' pentru ca un grup de state ale UE sa-si poata inchide impreuna granitele in cazul unei cresteri a migratiei catre Europa, dar cu masuri pentru a nu afecta fluxurile comerciale, relateaza agentia…