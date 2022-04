Stiri pe aceeasi tema

- Parinții copilului din clasa VI A, batut de catre un profesor de la școala ”Horea, Cloșca și Crișan” din Turda, susțin ca au primit un email de la conducerea școlii, in care sunt amenințați ca vor fi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un copil a fost gasit fara suflare in camera sa de catre parinți, dupa ce s-ar fi certat cu mama din cauza temelor primite la școala. Medicii au sosit la fața locului, insa nu au putut decat sa declare decesul. Copil gasit mort in dormitor Potrivit criminaliștilor din cadrul IPJ Mureș, copilul de 13…

- Un copil de 13 ani din Tauții de Sus, județul Maramureș, a fost gasit mort in camera lui, dupa ce s-ar fi certat cu mama. Parinții au sunat la 112, insa echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut sa faca nimic pentru baiatul de 13 ani. Baiatul se certase cu mama lui din cauza temelor Potrivit …

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, s-a referit la cazul politistului agresat intr-un mall din Timisoara, afirmand ca “acel derbedeu este in arest si sper sa infunde puscaria, asa cum merita”. Lucian Bode a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, despre cazul…

- Un copil de 10 ani de la o scoala din Braila este acuzat ca si-a agresat in repetate randuri colegii, doi dintre ei avand chiar certificate medico-legale. Parintii a 15 dintre colegii sai ameninta ca nu-si mai lasa copiii la scoala pana cand situatia nu este remediata. In acest caz au fost deschide…

- Un copil de numai doi ani din județul Neamț a fost batut cu bestialitate chiar de catre cei care i-au dat viața. Cei doi parinți l-au lovit cu sange rece, iar copilul a fost transferat in stare grava la spital. Iata ce au descoperit cadrele medicale de specialitate atunci cand cel mic a ajuns pe mainile…

- Un copil in varsta de doi ani a fost internat in spital, in stare grava, dupa ce a fost batut de mama si de concubinul acesteia. Incidentul a avut loc intr-o localitate din judetul Neamt și, potrivit surselor judiciare, femeia a sunat la 112 și a chemat ambulanța, spunand ca fiul sau ar suferit o criza…

- O familie din Ocna Mureș, județul Alba, parinții unui copil cu handicap, a avut parte de o experiența tare neplacuta la Cluj, cu Poliția Locala. Mai exact, oamenii au fost amendați cu suma de 2000 de lei, pentru ca au parcat pe un loc destinat persoanelor cu handicap, lucru pe care, de altfel, aveau…