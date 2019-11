Stiri pe aceeasi tema

- Un copil, in varsta de șașe ani, a povestit la gradinița cum tatal sau a omorat un om, caruia i-ar fi taiat o mana și organul genital, dupa care le-a aruncat la caini. Fapta a avut loc in județul Bistrița-Nasaud.

- Curtea de Apel Cluj a respins, zilele trecute, apelul declarat de Traian Pușcaș, Irina Ana-Vasile și Ioan Luca, acuzați de omor deosebit de grav și profanare de morminte, dupa ce au ucis un consatean, iar cadavrul acestuia l-au tranșat și aruncat într-o

- Crima la Curtea de Arges! Un batran in varsta de 75 de ani a fost gasit mort in casa. Principala suspecta este concubina victimei, o femeie mai tanara cu 19 ani. Femeia in varsta de 56 de ani este suspecta ca a comisa crima. Concubinul acesteia, un barbat in varsta de 75 de ani, […]

- Cetațeanul olandez in varsta de 47 de ani, banuit ca a rapit-o și ucis-o pe fetița de 11 ani, din Dambovița, s-a sinucis. Potrivit unor surse apropiate anchetei, barbatul s-ar fi aruncat in fața unui TIR, pe autostrada, scrie digi24.ro. Autoritațile romane au confirmat pentru Digi24 ca olandezul suspectat…