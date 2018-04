Stiri pe aceeasi tema

- Familie urmarita de blestem, in Cluj Napoca. Un baietel de 8 ani a fost strivit de o cruce, in cimitir. El se afla acolo impreuna cu mama lui, pentru a-i aprinde o lumanare fratiorului sau, care ar fi trebuit sa implineasca acum 10 ani.

- Cunoscutul artist internațional trece prin momente teribile. Presa de peste hotare a titrat ca Joe Lynn Turner, fostul membru al trupelor Deep Purple si Rainbow, a suferit un atac de cord. Aflat pe patul de spital, reprezentanții sai au decis sa-i anuleze concertul care urma sa inceapa saptamana viitoare.…

- Totul s-a schimbat in cateva zile pentru o tanara jurnalista in varsta de 24 de ani. Nu mai dormea noaptea iar emoțiile ei erau scapate total de sub control. Dispozițiile ii erau schimbatoare permanent, era furioasa ori vesela de la o clipa la alta. Apropiații s-au gandit la tot felul de variante inclusiv…

- O fetita de un an si doua luni a fost transportata de urgenta, vineri, la spital, dupa ce a cazut de pe balustrada scarii interioare a unei case din localitatea ieseana Valea Adanca, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un elev din Galati a ajuns la spital cu arsuri grave dupa un experiment nereusit. Baiatul a turnat spirt peste o bucata de branza si apoi i-a dat foc. Elev in clasa a IX-a la Colegiul 'Emil...

- Un grav accicentu rutier a avut loc, miercuri seara, în municipiul Constanța, pe soseaua Mangaliei. Din primele informații o familie formata din bunica, mama, tata și un copil de aproximativ trei ani a fost spulberata de o mașina, anunta Ziua de

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta pe Soseaua Mangaliei in zona Doraly. Din primele informatii o familie formata din mama, tata si un copil de un an si cinci luni a fost spulberata de o masina. ...

- Caz halucinant! In timp ce alte copila de varsta ei se joaca cu papușile, o fetița de doar 12 ani a ajuns, in dimineața zilei de duminica (18 februarie), in stare grava la Maternitatea din Valcea. Din primele informații, micuța a fost bagata de urgența in operații. La aceasta ora, doctorii incearca…