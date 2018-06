Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 9 ani din Capitala si-a ucis bunica cu un cutit de bucatarie, in sectorul 1, apoi a sunat la 112. Femeia injunghiata a murit. O vecina a familiei a declarat ca baiatul vorbea foarte urat atat cu alti copii, cat si cu adultii. Parintii ar fi fost avertizati privind comportamentul sau, dar…

- Un incendiu a izbucnit, in urma cu putin timp, la Cumpana, judetul Constanta, pe strada Vlad Tepes.Potrivit primelor informatii un autoturism a fost cuprins de flacari ca din senin.La locul evenimentului s a deplasat o autospeciala cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea efectelor focului.Totodata…

- Conducerea Scolii Gimnaziale ”Alexandru Davila” din Pitesti a inceput o ancheta dupa ce doi tineri au fost filmati in timp ce se jucau cu o minge pe acoperisul unitatii de invatamant, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un adolescent in varsta de 16 ani a incercat sa se sinucida chiar in ziua de Paști, in Complexul de servicii Harman – Casa de tip familial Sf. Patrik, unitate aflata in subordinea Direcției Generale pentru Asistenta Sociala si Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, in care locuiește de ceva vreme. Baiatul,…

- Un copil in varsta de doi ani a ajuns la spital, sambata seara, dupa ce s-a electrocutat la un bancomat din Oradea.Baiatul a ajuns la Spitalul Municipal din Oradea cu arsuri la mana, informeaza Digi 24.

- Un barbat din localitatea ieseana Mihail Kogalniceanu a ajuns, marti dupa-amiaza, la spital, cu multiple leziuni, el afirmand ca a fost batut de un politist, dupa care ar fi fost si lovit in mod intentionat cu masina de catre omul legii, transmite corespondentul MEDIAFAX.