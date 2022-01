Stiri pe aceeasi tema

- Ambulanta a fost solicitata in 130 de cazuri la cumpana dintre ani, 60 dintre pacienti fiind transportati la unitati medicale. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in municipiul Constanta."In cursul noptii de Revelion au fost 130 de solicitari in tot judetul Constanta, dintre care 58 la nivelul…

- Trei persoane din județul Constanta, printre care un copil de trei ani și un adolescent de 15 ani, au ajuns cu diverse arsuri la spital, in noaptea de Revelion, din cauza petardelor, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean, preluat de Agerpres . Ambulanta a fost solicitata in 130 de cazuri la cumpana…

- Un baiat de 8 ani, din localitatea Oltina, a fost transportat miercuri la spital cu elicopterul SMURD, dupa ce o petarda i-a explodat in mana, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta. Purtatorul de cuvant al SAJ Constanta, Claudia Tatarici, a declarat, pentru AGERPRES, ca minorul…

- Un baiat de 8 ani, din localitatea Oltina, a fost transportat miercuri la spital cu elicopterul SMURD, dupa ce o petarda i-a explodat in mana, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta.

- Trei oameni au murit și un altul a suferit rani grave in urma unui accident rutier care a avut loc astazi, in județul Constanța. Potrivit poliției Constanța, tragedia s-a produs pe drumul care leaga localitațile Topraisar si Mereni, și au fost implicate doua autoturisme. Serviciul de Ambulanta Judetean…

- Barbatul in varsta de 63 de ani, care a suferit arsuri, este și proprietarul imobilului. Acesta a fost ars la nivelul feței și a fost preluat in vederea acordarii primului ajutor de catre un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean.Incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișului pe o suprafața…

- Un eveniment tragic a avut loc, luni seara, in sectorul 1 al Capitalei, acolo unde un copil de doar noua ani a cazut cu piciorul intr-o groapa sapata de RADET dupa spargerea unei conducte de apa calda. Ulterior, victima a fost transportata in stare grava la spital. Mesajul transmis de directorul RADET…

- • Actiunile au loc in intervalul orar 9.00 – 21.00 In aceasta perioada, pe fondul recrudescentei imbolnavirilor cu Covid, dar in special ca urmare a evenimentelor nedorite care se pot produce la sectiile ATI ale spitalelor (reamintim ultima tragedie de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta,…