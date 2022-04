Stiri pe aceeasi tema

- Geamul rabatabil al unui autobuz s-a desprins vineri seara, in jurul orei 19.30, in mers, și a lovit in cap un copil, pe strada Edgar Quinet, anunța tatal acestuia. ”Daca a fost cineva in autobuzul nr. 19, vineri seara, in jurul orei 19:30, la coborare pe strada. Edgar Quinet, in momentul in care s-a…

- Dinamo Kiev a anuntat intr-un comunicat postat pe site-ul oficial ca a renuntat la meciul amical cu FCSB din cauza declaratiilor lui Gigi Becali cu privire la Batalionul Azov. “Conducerea Dinamo considera inadmisibila declaratia patronului FCSB, Gigi Becali, despre regimentul ucrainean Azov si nu vede…

- Un incident neașteptat a avut loc intr-un restaurant din Cluj. Restaurantul respectiv se afla in incinta unui hotel, din Cluj, acolo unde era cazat un soldat american. Acesta a fost lovit cu bestialitate de mai multe ori de iubita lui. Tanara l-a lasat inconștient. Iata cum s-a intamplat totul!

- In prezent, Ilie Caraș incanta cu vocea lui romanii de pretutindeni, dar a existat o perioada in care a luat in calcul sa renunțe la cariera. Artistul a avut astfel de ganduri dupa ce a suferit un preinfarct pe scena.

- Cristina, o adolescenta de 18 ani din Mureș, a fost rapita de fostul iubit, un barbat cu 25 de ani mai mare, chiar din fața liceului. Individul și fata ar fi inceput o relație inca de pe vremea cand ea avea 15 ani. Mama ei susține ca a fost batuta și violata de acesta, motiv pentru care a cerut un ordin…

- Voluntarii de la „Integritate pe bune” au analizat CV-urile și declarațiile de avere ale 50 de parlamentari, descoperind ca 37 dintre ei au firme cu datorii uriașe la stat, dar și parlamentari fara niciun leu in conturi.

- Incident absolut șocant in Dortmund, Germania. Un tanar, de etnie ucraineana, din localitatea maramureșeana Poienile de Sub Munte, terminase Facultatea IT din Cluj, dar a ales sa munceasca in Germania de aproximativ 2 ani. Saptamana viitoare, pe 1 martie, urma sa iși sarbatoreasca ziua de naștere cand…

- Chiar daca a caștigat ultimele 4 campionate și acum conduce Liga 1, CFR Cluj inca are mari probleme financiare, cu mult peste cele doar 3 salarii restante asumate public de conducerea clubului. La CFR, problemele nu sunt doar fotbalistice la inceput de 2022, dupa trei remize consecutive. Mai sunt și…