Un copil de trei ani a murit n SUA jucându-se cu o armă la petrecerea de ziua lui Un copil de trei ani a incetat din viata sambata dupa ce s-a jucat cu o arma de foc la petrecerea de ziua lui, in Porter, statul Texas, a anuntat politia din acest oras situat in sudul SUA, noteaza AFP preluat de agepres. Impuscat in piept, el a fost transportat de urgenta intr-o cazarma de pompieri unde a decedat din cauza ranii, a precizat intr-un comunicat politia orasului, situat la circa 40 de kilometri nord de Houston.



Baiatul sarbatorea implinirea varstei de trei ani impreuna cu familia si mai multi prieteni cand adultii prezenti au auzit un foc de arma in timp ce jucau carti.



Potrivit…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

