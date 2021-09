Stiri pe aceeasi tema

- Inconștiența la volan. Un șofer a forțat bariera la trecerea peste calea ferata din comuna Branești, județul Ilfov. In imaginile surprinse de o camera din zona se vede ca bariera era lasata, iar semnalele acustice si luminoase sunt in functiune.

- Doi tineri, de 18 si 23 de ani, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile pentru tentativa de omor, a informat, miercuri, IPJ Ilfov. Cei doi se afla in custodia politistilor Serviciului de Investigatii Criminale din Ilfov, in cauza fiind desfasurate activitatile procedurale pentru incarcerarea…

- Un sofer a fost prins baut si drogat la volan, in Mamaia, dupa ce politistii au observat cum masina se deplasa haotic.La data de 29 iulie a.c., in jurul orei 02.30, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia, aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu, au observat, pe bulevardul Mamaia un…

- Șerban Bradișeanu nu este doar un controversat medic din Romania, ci și directorul excentric al unei mari unitați medicale, Spitalul Floreasca. Specialistul a fost surprins de curand de paparazzi SpyNews.ro in timpul unei intalniri cu mai mulți amici, la un restaurant exclusivist din buricul Capitalei.

- Tragicul eveniment s-a produs duminica dimineata in curtea unui imobil situat pe raza localitatii Harman din judetul Brasov. Initial, s-a crezut ca masina a plecat la vale in mod accidental.

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 46 de ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de viol și ultraj contra bunelor moravuri. Articolul Violator reținut la Cluj. A fost surprins intr-un parc, cu un copil in brațe apare prima…

- Ieri, 4 iulie 2021, in jurul orei 00.45, polițiștii rutieri din Alba Iulia, impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier, au intervenit, pe strada Arieșului, din Alba Iulia, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Un tanar de 15 ani, din Alba Iulia, a condus un autoturism,…

- Un barbat care a intrat in Canalul Bega din zona Parcului Copiilor din Timisoara, vineri seara, sa inoate si care a fost observat de un cetatean de pe mal ca a disparut in apa a fost scos si predat in stare de inconstienta echipajului SMURD sosit la fata locului, care a inceput manevrele de resuscitare.…