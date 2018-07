Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a arestat luni trei barbati banuiti de implicare intr-un atac cu acid asupra unui baiat in varsta de 3 ani, in orasul Worcester din partea centrala a Angliei, transmite Reuters preluata de agerpres. Baiatul a fost spitalizat cu arsuri grave la o mana si la fata, dupa incidentul…

- Politia britanica a arestat luni trei barbati banuiti de implicare intr-un atac cu acid asupra unui baiat in varsta de 3 ani, in orasul Worcester din partea centrala a Angliei, transmite...

- Un copil de trei ani a fost stropit cu acid in orasul britanic Worcester. Scena socanta s-a intamplat intr-un supermarket. Baietelul a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a suferit arsuri pe fata si pe un brat. Politistii au pornit imediat pe urmele suspectului.

- Un copil in varsta de trei ani a fost atacat deliberat cu acid in timp ce se afla intr-un magazin din Worcester, sambata dupa-amiaza, a anuntat politia regionala, potrivit BBC, preluat de news.ro.Baietelul a ajuns la spital cu rani serioase la brat si la fata. El a fost externat duminica dupa-amiaza.…

- Politia antiterorista britanica a anunțat vineri ca a gasit o „mica sticluța” conținand agentul neurotoxic Noviciok, despre care crede ca este sursa otravirii unui cuplu de britanici la Amesbury, in sud-estul Angliei, la inceputul acestei luni, informeaza AFP și Reuters.

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Constanta au depistat un barbat, in varsta de 41de ani, din Constanta, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la efectuarea…

- Un copil din Iasi in varsta de 13 ani a fost impuscat in picior, aseara, de un baiat in varsta de 16 ani, cu un pistol cu bile. El a fost transportat de un echipaj SMURD, la Spitalul de Pediatrie ”Sfanta Maria”. Politistii continua cercetarile in acest caz, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant…

- Unul dintre nepotii lui Meghan Markle a primit un avertisment din partea Politiei britanice, dupa ce a incercat sa intre cu un cutit intr-un club din sudul Londrei, duminica dimineata, unde dorea sa sarbatoreasca nunta matusii sale cu printul Harry, au anuntat luni jurnalistii de la Sky News, citati…