Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 7 ani din Vanatori, județul Arad, este cautat, sambata, de mai mulți salvatori dupa ce a plecat la joaca de dimineața și nu s-a intors la lasarea intunericului, anunța MEDIAFAX. Garda de intervenție Chișinau Criș intervine, sambata seara, cu un echipaj SMURD, un echipaj de cautare…

- Arad border police caught 16 migrants from Afghanistan, Pakistan, Cameroon and the Ivory Coast who in the last 24 hours attempted to leave Romania illegally on foot or hiding in cargo lorries. A lorry driven by a 52-year-old Turkish national hauling auto parts to Slovakia was checked at the Border…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat echipa etapei a 13-a. Evoluția buna și rezultatul pozitiv inregistrat de Universitatea Craiova la Arad i-a determinat pe membrii LPF sa coopteze doi dintre fotbaliștii oltenilor. Astfel, in unsprezecele ideal s-au impus mijlocașul Alex Cicaldau și atacantul…

- 5.231 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in urma efectuarii a 17.530 de teste la nivel national, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de…

- Numele lui Ioan Clamparu, 52 de ani, a reintrat in atenția presei recent, cand Adrian Tamplaru, unul dintre foștii sai locotenenți, a fost reținut de DIICOT, fiind suspectat intr-un dosar amplu de proxenetism. Dosar in care este cercetat și Alex Bodi, fostul iubit al Biancai Dragușanu. Libertatea reface…

- Incidenta COVID la 6 noiembrie. Cea mai grava situația este in județul Salaj, unde a fost depașit pragul de 6 la mia de locuitori. Județele Alba, Bihor, Cluj și Timiș au depașit 5 la mia de locuitori, cea mai grava situație fiind in Cluj care se apropie dramatic de pragul de 6. Prin urmare: Alba…

- Pe site-ul Politiei Romanei, sunt peste 200 de pagini cu profile de persoane date in urmarire. Multe dintre imaginile postate sunt neclare sau alb-negru. Cea mai in varsta persoana este o femeie de 82 de ani, condamnata pentru trafic de droguri, potrivit Mediafax.Cand auzim ca cineva este…

- Cu cat numarul de bolnavi de Covid-19 crește, cu atat medicii din spitalele din Romania se confrunta cu situații tragice. Una dintre aceste situații a avut loc la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, unde managerul unitații medicale, Cristian Oancea, a fost nevoit sa refuze un copil de 10 ani fiindca…