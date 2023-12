Un copil de sapte ani a condus o masina in 2 Mai, judetul Constanta. Ce spun politistii (FOTO+VIDEO) Un minor in varsta de doar sapte ani a fost surprins in timp ce conducea un autoturism in localitatea 2 Mai, judetul Constanta.Din declaratiile oficialilor de la IPJ Constanta reiese ca in data de 25 decembrie a.c. politistii din Mangalia au fost sesizati asupra faptului ca un minor de sapte ani conducea o masina in localitatea 2 Mai din judetul Constanta. La caz, a fost intocmit un dosare de cercetare penala, sub aspectul infractiunii de conducere a unui vehicul fara a detine permis si a incred ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

