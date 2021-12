Stiri pe aceeasi tema

- La New York a avut loc noaptea boxului. In lupta principala s-au intilnit fostul campion mondial la trei categorii de greutate, ucraineanul Vasiliy Lomachenko, și fostul campion mondial la categoria ușoara, Ghana Richard Commey. In runda a șaptea, Commey a fost doborit și cu greu a ajuns pina la sfirșitul…

- „Ziua de 9 Decembrie este Ziua Internaționala Anticorupție. Aceasta zi ne aduce aminte de faptul ca Romania are o obligație internaționala, asumata ca stat democratic, sa depuna toate eforturile pentru a limita fenomenul corupției la nivelul societații.In același timp, insa, aceasta zi reprezinta mult…

- O suta de zile a guvernarii PAS pot fi calificate doar ca subordonare politica a instituțiilor de drept pentru a putea intimida politicienii incomozi și oameni de afaceri. Așa a apreciat deputatul PSRM, Vasile Bolea, vicepreședintele comisiei juridice, numiri și imunitați, 100 de zile de mandat a Guvernului…

- Scene de cosmar pe un teren agricol din localitatea clujeana Tureni: un tanar si-a prins bratul la un utilaj agricol, ramanand invalid pe viata. Tatal sau, vazand sangerosul accident, a suferit un soc si a decedat.

- In perioada 18 octombrie 2021 ndash; 22 octombrie 2021 se desfasoara exercitiul naval "Danube Protector 21", pe bratul Sfantu Gheorghe al Dunarii.Exercitiul este organizat de Flotila Fluviala "Mihail Kogalniceanu". La acesta vor participa zece nave ale Flotilei Fluviale, corveta 260 "Amiral Petre Barbuneanu"…

- Fortele Navale Romane informeaza ca in perioada 18 22 octombrie, la exercitiul naval "Danube Protector 21", pe bratul Sfantu Gheorghe al Dunarii.Exercitiul organizat de Flotila Fluviala "Mihail Kogalniceanu", urmareste cresterea nivelului de pregatire si instruire al fortelor fluviale, prin executarea…

- Zece nave ale Flotilei Fluviale, corveta 260 "Amiral Petre Barbuneanu" si specialisti in artilerie si EOD (Explosive Ordinance Disposal) din Fortele Navale Romane participa, in perioada 18 - 22 octombrie, la exercitiul naval "Danube Protector 21", pe bratul Sfantu Gheorghe al Dunarii, potrivit Agerpres.…

- Ministerul Apararii din Taiwan a declarat ca 52 de avioane de razboi chineze au facut incursiuni in zona sa de identificare a apararii aeriene luni. Este cel mai mare numar de cand insula a inceput sa raporteze public astfel de activitați anul trecut. Acțiunea chinezilor vine la doar o zi dupa ce 39…