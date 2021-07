Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 4 ani a suferit arsuri de gradele 1 și 2 la gamba și mana dreapta, dupa ce a cazut peste gratarul incins. Incidentul a avut loc in localitatea Colibița, din județul...

- „Incidentul a avut loc in localitatea Colibița, baiețelul a fost gasit conștient, are arsuri de gradul 1 și 2 pe 7% din suprafața corpului. Este conștient”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bistrita Nasaud, Cristina Racila, la Realitatea PLUS.

- Victimele, o femeie de 60 ani si un barbat de 41 ani, au arsuri la maini si la fata. O a treia persoana, un barbat de 61 ani, a suferit un atac de panica, acesta fiind cunoscut cu hipertensiune arteriala."Incendiul se manifesta generalizat la locuinta. Pompierii au reusit sa scoata din locuinta 3 butelii…

- Accident fatal pentru un bucatar din Irak. Barbatul și-a pierdut viața in timp ce pregatea mancare pentru o nunta și a cazut intr-un ceaun de mari dimensiuni, plin cu ciorba de pui. Bucatarul avea 25 de ani și a suferit arsuri foarte grave, pe 70% din suprafața corpului. Ajuns la spital, nu a mai putut…

- Potrivit realitateadedambovita.net , explozia s-a produs sambata dupa-amiaza, la o casa din satul Butoiu de Sus, comuna Hulubești.Reprezentanții ISU Dambovița au informat ca in urma deflagrației s-au inregistrat trei victime cu arsuri de gradul I și II, la nivelul membrelor inferioare și superioare.…

- Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Solca și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Arbore au intervenit, sambata, cu doua autospeciale de stingere, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Arbore. La sosirea echipajelor, incendiul se…