Un copil de patru ani din Argeș a murit înecat cu mâncare Baiatul de 4 ani din localitatea Harsesti, județul Argeș a murit, duminica, dupa ce s-a inecat cu mancare. Reprezentanții ISU Argeș au transmis pentru Ziarul Libertatea ca baiatul a intrat in stop cardio-respirator, iar in ciuda eforturilor depuse de medici, acesta a decedat. Familia baiatului de 4 ani a sunat de urgența la 112 dupa ce au observat ca micuțul s-a inecat cu o bucațica de crenvurst. Medicii sositi in comuna argeseana Harsesti au incercat minute in sir sa il faca pe copil sa elimine bucata de mancare cu care se inecase si ce ii blocase caile respiratorii. „La locul evenimentului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

