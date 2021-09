Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 4 ani a fost bruscat, duminica, de mama sa pe tobogan intr-un parc din Caransebes, minorul ajungand la spital, iar femeia fiind internata involuntar la o sectie de specialitate, anunta, luni, Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin. Incidentul s-a petrecut intr-un moment de furie…

- Incident dramatic in orașul Fagaraș! Doi tineri, fata și baiat, au ieșit la plimbare intr-o zi calduroasa de vara, insa au fost la limita de a-și pierde viețile, dupa ce au fost loviți din plin de un taximetrist. Deși cei doi se aflau pe trecerea de pietoni, șoferul nu a incetinit, nu a dorit sa opreasca,…

- Incident mai puțin obișnuit in aceasta dupa-amiaza, la Timișoara. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența pe strada Garii pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la remorca unui tir. Remorca era incarcata cu baxuri de servețele igienice pentru maini. Din primele informații,…

- Incident grav sambata seara la Timișoara. Doua autoturisme sau ciocnit la intersecția caii martirilor cu strada Mureș. Patru oameni au fost transportați la spital in urma accidentului. „Un barbat, de 64 de ani, a condus un autoturism pe Calea Martirilor dinspre strada Lidia inspre Giroc, iar la un moment…

- Un tramvai a deraiat miercuri seara in Arad. O pasagera in varsta de 45 de ani a fost ranita și a fost transportata la spital. Potrivit IPJ Arad, incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 20.30. Un tramvai condus de un vatman in varsta de 42 de ani din Arad, care mergea dinspre Calea […] Articolul…