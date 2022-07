Un copil de numai 6 ani, operat de o tumoră rară, are nevoie de ajutorul tău Marcus are doar 6 ani și a trecut pana acum printr-o operație pe creier, tratament cu citostatice, radioterapie. Un coșmar care dureaza de 8 luni de zile, atat pentru el cat și pentru familia sa. Totul a inceput anul trecut in septembrie. Marcus avea dureri de cap tot mai dese asociate cu greața și varsaturi. In urma unor investigații medicale, parinții au primit vestea-șoc: fiul lor are cancer cerebral. Dupa ce i s-a facut rau, l-am dus la un control medical la Chișinau. Medicii ne-au spus ca are tumora la cap și trebuie operat de urgența. L-au internat imediat. I-au facut analize necesare inaintea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

