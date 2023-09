Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au descoperit o trapa in podea continand droguri, inclusiv Fentanil, in interiorul unei gradinite din Bronx unde un baietel de un an a murit, saptamana trecuta, in urma unei presupuse supradoze de Fentanil, a anuntat Departamentul de Politie din New York (NYPD), citat de CNN.Drogurile au…

- Un copil de 2 ani a murit dupa ce a inhalat fentanil ascuns sub saltele, la o gradinița din New York. Alți trei copii au fost internați in spital dupa ce au fost expuși narcoticului puternic. Poliția spune ca drogurile recuperate de la gradinița ar fi putut ucide 500.000 de persoane.Nicholas Dominici,…

- Un copil de ani ani a murit dupa ce a inhalat un drog puternic, ascuns sub saltele, la o gradinița din New York. Alți trei copii au fost internați in spital dupa ce au fost expuși narcoticului. Poliția spune ca drogurile recuperate de la gradinița ar fi p

- Cel puțin 52 de oameni au murit dupa un incendiu la o cladire de cinci etaje din centrul Johannesburgului, cel mai populat oraș din Africa de Sud, potrivit serviciilor de urgența citate de France Presse. The death toll from the fire in Marshalltown, Johannesburg, continues to increase. That number now…

- Deși fenomenul consumului de droguri e scapat de sub control, autoritațile ascund adevarul, testand mai puțini șoferi, acuza sindicaliștii din Poliție. Aceștia reclama grave probleme privind dotarea agenților cu aparate pentru depistarea substanțelor psihoactive. Citește și: Barbat prins sub tractor,…

- O fetița de un an din statul New York a murit, dupa ce bunica sa a lasat-o timp de opt ore in mașina, timp in care aceasta a fost la serviciu, a anunțat poliția, potrivit CNN.Femeia, in varsta de 54 de ani, a uitat sa-și lase nepoata de 14 luni la creșa in drum spre serviciu, a anunțat Departamentul…

- Caz șocant! Un copil in varsta de trei ani s-a stins din viața intr-un mod tragic! Micuțul a fost uitat de mama lui in mașina lasata la soare. Femeia a crezut ca l-a dus la gradinița dar, de fapt, minorul ramasese in mașina.

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și alte 30 au fost grav ranite in urma unui atac armat. Acesta a avut loc in timpul unei petreceri de strada din Baltimore, in noaptea de sambata spre duminica, informeaza Digi24. Poliția a declarat ca 30 de persoane au fost ranite in timpul atacului. Acesta a avut…