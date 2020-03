Stiri pe aceeasi tema

- Pana in prezent, 21 de pacienti cu coronavirus au decedat si 46 s-au recuperat in urma infectiei. Joi, numarul infectiilor cu coronavirus in Italia era 650, transmit DPA si Reuters. Cele mai recente date includ 412 persoane cu simptome usoare sau fara simptome, care nu necesita spitalizare si sunt in…

- UPDATE: In jurul orei 19.30, copilul, in varsta de 9 luni, a ajuns la SJU Bacau, la Secția Boli Infecțioase Copii. Potrivit dr. Ioana Dinu, directoarea medicala a SJU Bacau, baiețelul a fost internat in spațiul special amenajat. La prezentare era nu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat in varsta de 33 de ani si o tanara in varsta de 19 ani, ambii din judetul Prahova, sunt suspectati de infectare cu coronavirus, autoritatile asteptand rezultatele analizelor. Tanara s-a aflat in perioada 21- 24 in Italia, dar avea simptome inainte de plecarea din tara potrivit news.ro.”Avem…

- Un baiat in varsta de 14 ani din județul Hunedoara este suspect de coronavirus. Acesta, impreuna cu mama sa au ajuns la Spitalul Victor Babeș din Timișoara cu suspiciune de coronavirus. Cei doi s-au intors saptamana trecuta din regiunea Lombardia din Italia. Celor doi li se efectueaza analizele pentru…

- Femeia de 29 de ani din Ramnicu Sarat care marti s-a prezentat la Spitalul Judetean Buzau cu febra, dureri musculare si tuse, spunand ca a venit recent din Italia, nu este infectata cu coronavirus, ci are gripa de tip A.

- Un sucevean care s-a intors din Italia și care prezinta simptome de coronavirus a fost izolat in secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava. Potrivit șefei Direcției de Sanatate Publica Suceava, Silvia Boliacu, persoana suspectata a venit din alta zona…

- Un numar de 4 persoane sunt izolate la domiciliu, de 2 zile, in judetul Calarasi, dupa ce s-au aflat in zone din Italia unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus. Conform directorului executiv al Directiei de Sanatate Publica din Calarasi, Cezar Radulescu, in prezent nu exista niciun caz…

- Epidemia provocata de coronavirus a devenit subiectul principal al agendei publice. Desi pana in prezent nu s-au inregistrat cazuri de imbolnavire in Romania, in Europa, indeosebi in Italia, numarul infecțiilor creste. Mona Tanase, a realizat un scurt interviu cu prof. dr. Doina Azoicai, președintele…