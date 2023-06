Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 2 ani din statul american Ohio si-a ucis accidental mama, insarcinata in 8 luni, impuscand-o in spate cu un pistol semiautomat, a anuntat politia locala, relateaza joi AFP.

- Un politist a fost suspendat dupa ce a ranit – cu arma din serviciu – un baiat in varsta de 11 ani, Aderrien Murry, care a chemat salvatori acasa, in sudul Statelor Unite, la cererea mamei sale, relateaza AFP, citat de news.ro.

- Circa 200 de persoane au fost ranite joi seara in timp ce sarbatoreau caștigarea titlului in Italia, dupa 33 de ani, de catre echipa de fotbal Napoli, iar un tanar de 26 de ani a murit la spital dupa ce a fost impușcat in timpul celebrarilor, potrivit poliției din oraș, relateaza CNN.Mii de persoane…

- Șoferul, care in seara de 23 decembrie 2022 a lovit mortal, pe o trecere de pietoni de linga aeroport, un baiețel de 10 ani, iși va afla curind pedeapsa. Magistrații urmeaza sa pronunțe o decizie pe marginea acestui caz in data de 25 mai curent. Barbatul iși recunoaște vina și risca pina la patru ani…

- Politia israeliana a impuscat si ucis un barbat arabo-israelian, in varsta de 26 de ani, intr-un incident ce a avut loc in Orasul Vechi din Ierusalim, a anuntat politia sambata dimineata, conform DPA si EFE.

- A trait o aventura de noapte, dar nu se astepta ca in urma ei sa ramana insarcinata. Acum tanara de 29 de ani vrea sa il gaseasca pe tatal viitorului sau copil. Din pacate, nu stie mai nimic despre el.

- Șoferița troleibuzului care a lovit mortal un copil pe trecerea de pietoni a fost plasata in arest pentru 30 de zile in penitenciarul nr 13. Potrivit avocatului șoferiței, Victor Pavlov, femeia este in stare de șoc și a solicitat de mai multe ori asistența medicala. ”Clienta mea, la etapa actuala este…