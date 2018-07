Un copil in varsta de doi ani a cazut intr-o fantana adanca de 15 metri in localitatea Cosoveni, județul Dolj. Operațiunea de salvare a pompierilor chemați la fața locului a fost ingreunata din cauza dimensiunii reduse a fantanii. Din fericire, dupa zeci de minute, micuțul a fost recuperat in viața de salvatori. Copil de 2 […] The post Un copil de doi ani a cazut intr-o fantana adanca de 15 metri in Dolj. Salvatorii au acționat contracronometru appeared first on Cancan.ro .