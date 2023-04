Stiri pe aceeasi tema

- Victima incendiului de la Buhani, de ieri, o femeie in varsta de aproximativ 50 de ani, a suferit arsuri de gradul trei pe 90 la... The post Femeia de 50 de ani, din Buhani, se zbate intre viața și moarte. Polițiștii investigheaza daca fiul este vinovat sau daca ea a declanșat incendiul appeared first…

- Vocea inconfundabila a sopranei Angela Gheorghiu rasuna in mintea oricui ii citește numele. Nu exista iubitor de opera care sa nu o cunoasca și sa nu o indrageasca, fiindca a știut sa se faca remarcata de la bun inceput.A urcat pentru prima data pe scena la varsta de 6 ani și a debutat in strainatate…

- O tragedie a avut loc in noaptea de sambata spre duminica intr-o familie din Iași. Din pacate, adolescentul care s-a electrocutat dupa ce a ce a cazut de pe o pasarela pietonala, pe o locomotiva, și-a pierdut viața. Anunțul dureros a fost facut chiar de sora acestuia…https://www.bzi.ro/tragedie-intr-o-familie-din-iasi-adolescenul-de-16-ani-electrocutat-dupa-ce-a-cazut-de-pe-o-pasarela-pietonala-si-a-pierdut-viata-ai-fost-un-frate-si-copil-perfect-4683122…

- Un minor de 4 ani se afla in stare grava la spitalul din Balți dupa ce a cazut de la inalțime. Polițiștii au fost sesizați, astazi, in jurul orei 14:40, despre faptul ca un copil a cazut de la etajul 7 al unui bloc de locuit din municipiul Balți. La fața locului imediat s-a deplasat conducerea IP Balți…

- Sinuciderea lui Ionuț Mureșan a șocat un oraș intreg, oraș care parca iese din amorțire doar in momentul in care se intampla evenimente de acest... The post Ionuț Mureșan a lasat un bilet de adio inainte sa iși ia viața la doar 37 de ani. Le-a scris oamenilor și iubitei sale appeared first on Special…

- O egipteanca insotita de un copil mic a fortat doua usi cu incuietoare electromagnetica si a reusit sa ajunga pe platforma Aeroportului International Henri Coanda Otopeni, dar a fost oprita de personalul aeroportuar sa urce in avionul TAROM care se pregatea de decolare spre Londra, au spus reprezentantii…

- Actorul american Tom Sizemore, cunoscut pentru rolurile sale din „Saving Private Ryan” si „Black Hawk Down”, a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a suferit un anevrism cerebral si se afla in stare critica. Incidentul a avut loc sambata dimineata, a anuntat managerul sau, Charles Lago. Tom Sizemore…

- Fundasul Raphael Varane si-a anuntat, joi, retragerea din echipa nationala a Frantei, alaturi de care a castigat Cupa Mondiala in 2018. Varane a spus ca a fost o mandrie si o onoare sa joace pentru Franta, subliniind ca este momentul noii generatii. "Sa reprezint magnifica noastra tara timp de un deceniu…