Un copil de doar 11 zile a ajuns la spital după un accident pe DN 6 Opt persoane, dintre care patru copii – cel mai mic, de doar 11 zile – au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier ce s-a produs in aceasta seara, pe DN 6, in localitatea Copaciu (jud. Giurgiu). In cel mai scurt timp, spre locul accidentului (produs in jurul orei 20.15) au fost direcționate patru echipaje SMURD, trei ambulanțe SAJ, o autospeciala pentru transport victime multiple și un echipaj de stingere, toate de la ISU Giurgiu.De asemenea, din cadrul ISU București-Ilfov au fost solicitate in sprijin o unitate de terapie intensiva mobila și un echipaj de prim ajutor. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

