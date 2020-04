Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doar 5 ani a fost ranit grav, astazi, dupa ce a fost lovit de un motociclist, in localitatea bistrițeana Florești. Echipajele medicale au solicitat intervenția elicopterului SMURD pentru a-l transporta pe micuț la o clinica de specialitate din Targu Mureș. The post Copil de 5 ani, ranit…

- Politistii din Bistrita Nasaud au gasit motociclistul suspectat ca a accidentat grav un copil de cinci ani. Este vorba despre un tanar de 21 de ani care are dreptul dea conduce suspendat. Intre timp, copilul a fost transportat cu elicopterul la Targu Mures, in stare grava, potrivit news.ro.IPJ…

- Politistii din Bistrita-Nasaud cauta un motociclist, suspectat ca a accidentat grav un copil de 5 ani si a fugit de la locul accidentului. Copilul este in stare grava, intubat, fiind preluat de un elicopter SMURD potrivit news.ro.”In aceste momente politistii desfasoara activitati de cautare…

- "In aceste momente politistii desfasoara activitati de cautare pentru depistarea unui motociclist care ar fi accidentat un copil in varsta de 5 ani, dupa care a plecat de la fata locului. Accidentul a avut loc astazi, in jurul orei 14.00, pe drumul judetean 172, in localitatea Floresti. Rugam pe cei…

- Un pacient de 36 de ani din Targu Mureș confirmat pozitiv COVID 19 a fugit astazi din spital. Pentru scurt timp a circulat cu mașina alaturi de fratele sau dupa care a revenit unde era internat. Potrivit polițiștilor, cadrele medicale au fost cele care au anunțat ca barbatul aflat sub tratament ar fi…

- Tragedie imensa in Vinerea Mare. Un barbat in varsta de 39 de ani, din Rebrișoara, județul Bistrița-Nasaud, și-a pierdut viața intr-un accident de mașina, provocat chiar de el. Tragicul eveniment s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 3:00, pe Drumul Național 17 D strada Granicerilor…

- Un copil in varsta de 5 ani si-a pierdut viata, miercuri dupa-masa, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, in localitatea Chiuza, la volanul masinii in care se afla fiind tatal sau, care se urcase beat la volan, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud.…

- Soferul unei autoutilitare care marti a accidentat mortal un pieton si apoi a fugit de la fata locului este cautat de politistii din judetul Neamt. Purtatorul de cuvant al IPJ, Georgiana Mosu, a declarat ca accidentul s-a produs pe drumul judetean DJ 155 I, in localitatea Topolita. „Din primele cercetari…