Stiri pe aceeasi tema

- Un copil din Fagaras, judetul Brasov, este cautat, vineri seara, de echipaje ale pompierilor, dupa ce tatal sau a anuntat ca ar fi cazut intr-un parau din Fagaras, in timp ce traversau apa cu caruta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O ambarcațiune s-a rasturnat pe Dunare, iar opt persoane au ajuns in apa. S-a dat imediat alarma, iar intervenția a fost rapida. (Reduceri mari la jocuri PC) Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au intervenit pentru salvarea a opt persoane care au cazut dintr-o barca, in Dunare,…

- Un cioban a ramas blocat in zona barajului de la Mandra, in județul Brașov, cu aproape 1.000 de oi, dupa ce apele au crescut , dupa ce apele au inceput sa creasca in zona. Astfel, pompierii militari din orasele Fagaras si Victoria au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru evacuarea acestora,…

- Pompierii militari din orasele Fagaras si Victoria au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru evacuarea a aproximativ 1.000 de oi ramase blocate in zona barajului din localitatea Mandra, dupa ce apele au inceput sa creasca, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Cadrele medicale de la salvare au intervenit, marti dupa-amiaza, in judetul Brasov, dupa ce un arbore a picat, iar in cadere a ranit doi copii si tot atatia adulti. Trei dintre raniti au ajuns la spital in Fagaras, intre ei si doi copii, care “nu prezinta rani grave”, din cate a precizat, intr-o interventie…

- Un baiat de 14 ani, din Alexandria, a murit chiar in timpul banchetului organizat de sfarșit de an școlar. Colegii acestuia au povestit ca tanarul a acuzat o stare de rau, iar ulterior a cazut secerat. (Promotiile zilei la monitoare) Baiatul de 14 ani a cazut de pe scaun, iar cadrele didactice au apelat…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine la un accident care a avut loc pe DN1S, pe raza comunei Parau. „Un TIR care transporta ciment a cazut de pe un pod intr-un parau. Avem o victima, conștinenta. La fața locului s-a deplasat o autospeciala de stins incendii dotata cu apa si…

- Paramedicii de la SMURD incearca, la aceasta ora, sa resusciteze o fetita care, se pare, a cazut dintr-o caruta, in localitatea Zizin. „Intervenim cu doua echipaje SMURD. Echipajul de terapie intensiva aflat la fața locului a gasit-o in stop cardio-respirator. Sunt executate manevre de resuscitare”,…