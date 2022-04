Stiri pe aceeasi tema

Unul dintre cei mai mari oameni de litere ai Romaniei a murit la varsta de 93 de ani! Este vorba despre academicianul Grigore Brincuș, gorjean la origine, personalitate de prim rang a lingvisticii romanesti actuale, membru titular al Academiei Romane din 2011.

O femeie a fost gasita moarta sambata seara in piscina unei unitați de cazare din orașul Tașnad, județul Satu Mare, anunța Mediafax.

Patru francezi, membri ai aceleiasi familii, au murit joi dupa ce au cazut de la balconul apartamentului lor din Montreux, Elvetia, in circumstante inca misterioase, a anuntat politia, potrivit AFP.

Actorul ucrainean Pasha Lee, care a fost ucis intr-un atac rusesc, isi scosese vesta antiglont pentru a o oferi unui copil, in timpul evacuarii de la Irpin.

Orașul-port asediat Mariupol, din sud-estul Ucrainei, sufera in prezent de lipsa de apa, hrana și energie, a anunțat președintele Zelenski intr-un nou mesaj video transmis marți, 8 martie.

Un barbat in varsta de 56 de ani a fost gasit de catre pompieri decedat, vineri, in urma unui incendiu izbucnit la o hala dezafectata din municipiul Satu Mare, potrivit Agerpres.

Crește bilanțul victimelor in Ucraina, in urma atacurilor lansate de Rusia. Potrivit presei ucrainene, un copil a murit dupa ce o racheta a lovit o casa in orașul Chihuiiv, in apropiere de Harkov, in estul Ucrainei.

Un copil de opt ani a murit si alti cinci copii, cu varste cuprinse intre 5 si 13 ani, au fost raniti, dupa ce un autoturism s-a rasturnat, duminica, intr-un sens giratoriu de pe DN 79, in judetul Arad.