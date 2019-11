Un copil de 9 ani este pe punctul de a absolvi o universitate din Olanda

Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Alexie și dr. Aurel Ovidiu Tardea. Unul și același. Medic la Centrul de Primiri Urgente al Spitalului ”Sf. Dimitrie” din Targu Neamt si, in acelasi timp, preot-calugar la Manastirea Petru Voda. Pacienții care i-au trecut prin mana i-au croit și consolidat faima de doctor bland, apropiat de…

- Olanda gazduiește cam 29.000 de romani. Printre conaționalii noștri care s-au stabilit, de ani buni, acolo se afla și Ovidiu Stanga. Campion ca fotbalist cu PSV Eindhoven, Ovidiu a fost unul dintre fotbaliștii talentați ai Romaniei din anii ʼ90, chiar daca destul de ghinionist cu accidentarile. A fost…

- Conflict deschis la școala din localitatea de la marginea Timișoarei, dupa o plangere facuta de o profesoara. Schimbarea directorului de școala din Sacalaz se face cu scandal și cu acuze de o parte și de alta a baricadei. Lucian Fota spune ca primarul Ilie Todașca vrea sa il schimbe…

- Vasilescu, BNR: Inflatia loveste fara sa tina seama de ce spune Guvernul. Romania are o inflație de doua ori mai mare decat nivelul optim Romania se confrunta cu o inflatie de doua ori mai mare decat nivelul considerat optim pentru acest indicator, iar acest lucru nu depinde de declaratiile autoritatilor,…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, locul 4 in ierarhia internationala, principala favorita, a castigat trofeul la turneul WTA de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 823.000 de dolari. Duminica, in finala, Osaka a dispus in doua seturi, 6-2, 6-3, de rusoaica Anastasia Pavliucenkova (41…

- La fel ca oricare alta localitate din Olanda, Eindhoven si-a dezvoltat continuu infrastructura de transport. Bicicletele si pistele omniprezente pe orice strada arata clar cum prefera locuitorii sa se deplaseze. De altfel, un obiectiv pe termen mediu al administratiei este sa excluda circulatia autovehiculelor…

- Comisia Europeana a anuntat astazi, 3 septembrie, rezultatele concursului din acest an pentru obtinerea de granturi oferite de Consiliul European pentru Cercetare (ERC) cercetatorilor aflati la inceputul unei cariere independente. Dr. Alexandru Tomescu, cercetator in stiinte computationale la Universitatea…

- Muzeul National al Unirii Alba Iulia gazduieste, in cadrul editiei a XXIV-a a Taberei Internationale de Arta Plastica Inter-Art Aiud 2019, expozitia de arta plastica cu lucrari semnate de Rodica Strugaru. Expozitia vernisata in prezenta artistilor plastici si a publicului iubitor de arta a fost prezintata…