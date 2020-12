Stiri pe aceeasi tema

- Ryan Kaji, 9 ani din Texas, este cel mai bine platit YouTuber din lume in 2020, cu aproape 30 de milioane de dolari. Ryan a mai reușit sa fie cel mai bine platit și in ultimii trei ani, informeaza The Guardian.Ryan Kaji a caștigat anul acesta 29,5 milioane de dolari din canalul de YouTube, ”Ryan`s World”,…

- Celine Dion a pierdut disputa legala in valoare de 13 milioane de dolari cu fostul impresar pe care l-a acuzat ca a fost platit prea mult pentru o negociere de 489 de milioane de dolari pe care a facut-o in numele ei in 2017, potrivit The Guardian., potrivit news.ro.In cazul deschis la Comisia pentru…

- Gage Gillean, in varsta de 17 ani, din Dallas, Texas, le-a transmis pe Instagram urmaritorilor sai ca este bine in urma accidentului in care masina scumpa a tatalui sau miliardar a fost transformata intr-o gramada de fiare contorsionate, potrivit New York Post. Intr-un Insta Story, adolescentul a spus:…