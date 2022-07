Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bacau, in varsta de 53 de ani, a fost omorat in bataie de un șofer nervos. Motivul e incredibil: victima ar fi atins oglinda unei mașini. Incidentul dramatic de pe strazile din Bacau s-a produs in fața unei școli cunoscute din oraș, miercuri seara. Un conflict in trafic a escaladat…

- Un adolescent, de 15 ani, si un tanar, de 22 de ani, au murit inecati, miercuri dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut intr-un canal, fiind vazut de un trecator, care a sunat la 112. Din primele verificari reiese ca masina era furata, informeaza Observatornews. Printr-un apel la 112…

- Incidentul a avut loc miercuri seara, cand barbatul in varsta de 59 de ani a cazut pe scara de incendiu a spitalului, au informat reprezentantii Politiei Valcea, potrivit Agerpres . Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Georgiana Stancu, a precizat ca asistentul a fost transportat in stare grava la un…

- Un jibouan de 69 de ani a cazut astazi, in jurul pranzului, de pe un pod inalt de 4 metri. Incidentul s-a petrecut pe strada 1 Mai din Jibou, iar victima cazut intr-o vale și a ramas imobilizata cu fața in apa. Fiind in afara serviciului și aflandu-se in apropiere, pompierul Marius Noje a intervenit…

- O fetita in varsta de trei ani a cazut, vineri, de la etajul 3 al unui bloc de locuinte din municipiul Brasov. Copila a fost transportata la spital, a anunțat IPJ Brașov. Incidentul a avut loc in jurul orei 12:00, pe strada Fundatura Harmanului din municipiul Brasov, transmite Inspectoratul de politie…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a ajuns la spital, dupa ce a cazut dintr-un autobuz de ruta. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:01, la intrarea in comuna Stauceni, municipiul Chișinau.

- Copilul de trei ani era cazat impreuna ca parinții sai la un hotel din Targoviște, iar intr-un moment de neatenție a cazut de la fereastra camerei situata la etajul trei al cladirii, potrivit ziarului local Incomod Media . Politistii fac cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat. Incidentul a avut…

- Duminica seara, doua persoane au murit, iar alta a fost ranita, pe Pont-Neuf, la Paris, dupa ce politistii au tras in masina in care se aflau cele trei victime. Autovehiculul se afla parcat pe contrasens, iar cand politistii au vrut sa il perchezitioneze, soferul s-a indreptat spre ei cu viteza. Astfel,…