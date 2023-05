Un copil de 8 ani a fost rănit într-un accident rutier, la Orăştie, după ce a intrat cu bicicleta pe o stradă fără să se asigure Un copil de 8 ani a fost ranit sambata seara, in municipiul Orastie, dupa ce a intrat cu bicicleta pe o strada din localitate fara sa respecte indicatorul de oprire, minorul fiind acrosat de un autoturism condus de un tanar de 19 ani. CITESTE SI Polițiștii au ramas șocați de un șofer cu permisul suspendat: Era baut si drogat, in timp ce transporta trei copii in masina 20:56 59 BREAKING NEWS Un primar PNL, care este și pastor, le-a dat radarul peste cap polițiștilor: Avea 100 de km peste viteza legala 20:51 1969 Comisia de invatamant din Senat a dat raport de admitere la proiectul legii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Polițiștii au ramas șocați de un șofer cu permisul suspendat: Era baut si drogat, in timp ce transporta trei copii in masina 20:56 59 BREAKING NEWS Un primar PNL, care este și pastor, le-a dat radarul peste cap polițiștilor: Avea 100 de km peste viteza legala 20:51 1969de invatamant dina dat raport de admitere la proiectul legii…

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 14 ani și un barbat, ambii din Gorj, au ajuns la spital, dupa ce s-au ciocnit in trafic cu motocicletele. Veneau din sensuri opuse și au pierdut controlul vehiculelor. Niciuna dintre motociclete nu era inmatriculata, scrie News.ro. Polițiștii au deschis dosar penal.

- Grav accident in sectorul Botanica al capitalei. Un automobil și o motocicleta, s-au lovit puternic pe strada Muncești. La fața locului, a fost solicitata ambulanța și poliția. Imaginile au fost expediate la adresa redacției UNIMEDIA.

- Un copil, in varsta de doi ani si opt luni, si mama lui au ajuns marti la spital dupa ce masina in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier, in comuna Mihaesti, sat Negreni, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.Reprezentantii ISU Valcea au anuntat ca in eveniment…

- Un barbat care circula pe motocicleta a ajuns la spital dupa ce a fost ranit in urma unui accident provocat de neatenția unui șofer. „Un barbat, in varsta de 50 de ani, a condus un autoturism pe strada Aida din municipiul Timișoara, dinspre strada Mureș, iar la intersecția cu strada Mareșal Constantin…

- Ieri, 02 aprilie, la ora 10.44, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier produs pe strada Balc Voda intersecție cu strada Lucian Blaga. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre o femeie de 28 de ani din Ieud,…

- La data de 30 martie a.c., in jurul orei 14:50, politistii Biroului Rutier Tulcea au fost sesizati pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe strada Isaccei, din municipiul Tulcea.Din primele verificari, politistii rutieri au constatat ca un tanar de 18 ani, din judetul Tulcea, care se deplasa…

- Un accident rutier a avut loc seara trecuta in jurul orei 22.30 in zona Tomis 3 din municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un copil a fost ranit. Din primele informatii minorul ar fi fost acrosat de un autoturism. ...

- Un copil de sase ani din Slobozia Bradului a fost transportat, sambata, la sectia de Neurochirurgie a Spitalului Bagdasar Arseni din Bucuresti dupa ce in urma cu o zi a fost lovit de o autoutilitara pe o strada din localitate, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean SAJ Vrancea, citat de Agerpres.ro.…