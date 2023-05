Un copil de 7 ani din Constanța a intrat cu o armă într-o școală Un elev, in varsta de sapte ani din Constanța a intrat cu o arma de tip air soft in școala in care invața. Potrivit polițiștilor, arma cu care a intrat elevul era una cu luneta de tip airsoft, neletala și nesupusa autorizarii. Alarma a fost data de directorul Școlii Generale nr. 33 Anghel Saligny Constanța. Acesta semnala faptul ca un minor, de 7 ani, elev al școlii respective, ar fi introdus, in incinta unitații de invațamant, o arma. ”Patrula mixta deplasata la fața locului, formata din polițist și jandarm din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Tomis Constanța, a constatat ca, la data de 10… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

