Un copil de 7 ani a murit după ce a inhalat insecticid. Minorul și-a dat ultima suflare sub ochii tatălui Copil mort dupa ce a inhalat insecticidAceasta tragedie subliniaza pericolul insecticidelor, nu este pentru prima data cand un copil moare din aceasta cauza in Romania. De aceasta data, substanța folosita pentru dezinfectare a fost fatala pentru baiatul de 7 ani. Tatal sau, in incercarea de a menține igiena stanei, a folosit insecticidul care, din pacate, a ajuns și in zona in care cei doi dormeau, din cauza ploilor recente.Copilul, care petrecea mult timp in jurul stanei și alaturi de animale, a inhalat substanța toxica, iar starea lui de sanatate s-a deteriorat rapid. Deși au fost chemate echipajele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

