- O familie tanara a fost distrusa luni, la Șieu Magheruș, in Bistrița, intr-un accident de care se face vinovat un șofer cu permis luat acum trei luni, scrie cotidianul local Bistrițeanul . Accidentul s-a produs cand șoferul incepator, 34 de ani, cu permis eliberat in luna martie, a intrat pe contrasens…

- Un baiat de sapte ani a murit dupa ce a fost trantit la sol de 27 de ori de antrenorul sau si de colegii lui, in timpul unui antrenament de judo, informeaza marca.com, arata News.ro. Aceasta tragedie, care a fost dezvaluita de NDTV, s-a petrecut, la 21 aprilie, in Taiwan. Baietelul…

- Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie „Elena Doamna”, din Iași, a fost dat in judecata, dupa ce o jurista de la Prefectura Iași a murit in brațele medicilor. Rudele femeii care a decedat i-a chemat la bara pe reprezentanții unitații medicale ieșene. Scandal la o maternitate din Iași Rudele juristei…

- Un copil de 7 ani din Statele Unite a devenit un adevarat erou dupa ce si-a salvat familia de la inec. Baietelul a inotat o ora pentru a cere ajutor pentru tatal si sora sa, care au fost luati de un curent pe un rau din statul Florida.

- Doi copii, de 7 si 9 ani, din județul Brașov au murit dupa ce au baut Tomoxan, o substanta toxica folosita la spalatul oilor. Un al treilea copil a fost preluat de elicopter si va fi transportat la Spitalul din Targu Mures. Mama si bunica copiilor s-au intoxicat și ele, fiind transportate la spital,…

- Un accident mortal a avut loc in localitatea Topolog din Tulcea. Un șofer in varsta de doar 18 ani a spulberat un copil de 12 ani. Micuțul a murit pe loc, scrie realitateadetulcea.net. La fața locului s-au prezentat mai multe echipaje de poliție, dar și un echipaj de ambulanța care a inceput manevre…

- Un copil de 5 ani din județul Mureș și-a pierdut viața luni dupa-amiaza, dupa ce a fost impușca The post Tragedie in Mureș: Copil de 5 ani, impușcat accidental de fratele sau de 8 ani! Micuțul a murit appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Tragedie in Mureș: Copil de 5 ani, impușcat…

- Sambata, la Galați, intr-un turneu de fotbal rezervat puștilor de 9-10 ani, David Chiric (10 ani) voia sa mearga la toaleta, dar și-a gasit sfarșitul strivit de placile de beton ale gardului ce imprejmuia terenul. Cei implicați, antrenorul, reprezentanții organizatorilor, ai administratorului, arunca…