Stiri pe aceeasi tema

- In apele calde si putin adanci ale unei mari ce acoperea, acum 240 de milioane de ani, zona de sud-vest a Chinei, o reptila acvatica asemanatoare unui delfin a atacat si inghitit o alta reptila de dimensiuni aproape egale, intalnire care s-a incheiat cu moartea ambelor animale, conform fosilelor…

- O groapa uriașa a inghițit 21 de mașini in China, dupa ce plafonul unei parcari dintr-un mall s-a prabușit, relateaza site-ul Motor 1.Dezastruls-a intamplat miercuri seara, iar imaginile au fost surprinse de televiziuneade stat chineza.Nu auexistat victime și, potrivit raportarilor, au fost recuperate…

- A fondat aceasta companie in urma cu 20 de ani și acum spune ca ar prefera sa conduca o firma care sa lucreze cu personal propriu, care sa beneficieze de mai multa protecție la locul de munca. Seful Just Eat Takeaway.com, care ofera servicii de livrare de mancare inclusiv in Romania spune ca ar vrea…

- Un restaurant din China le-a cerut scuze clienților pentru ca, inainte de masa, ii punea sa se cantareasca. Asta, pentru ca patronul devenise un pic prea zelos dupa ce regimul comunist de la Beijing a pornit o campanie de prevenire a irosirii alimentelor, relateaza BBC, citat de

- Un copil, in varsta de 10 ani, din Fetesti, este cautat in apele bratului Borcea de marti seara, cand familia disperata l-a dat disparut. Cativa martori au declarat ca au vazut cum minorul a fost inghitit de ape in timp ce se afla la scaldat.

- Alessandro Safina s-a desparțit de Laura Maria Calafeteanuși pare a nu mai fi deloc cale de impacare. Artistul italian și romanca formauun cuplu de mai bine de 7 ani. Cei doi formau un cuplu model și nimeni nu seaștepta la asta. Alessandro Safina s-a desparțit de Laura Maria Calafeteanu, dupa ce aceasta…

- CHIȘINAU, 8 iun - Sputnik. In cadrul reuniunii din 6 iunie, semnatarii acordului OPEC+ au facut bilanțul primei perioade de reducere a producției de petrol și-au decis asupra acțiunilor din perioada urmatoare. Prima perioada a decurs bine Actualul acord, numit OPEC+ 2.0, a fost incheiat la…

- Nu a fost cea mai norocoasa in dragoste in casnicia cu Ștefan Banica, insa acum se pare ca toate planetele s-au aliniat pentru ea! Andreea Marin traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, in varsta de 32 de ani. Acesta se ințelege de minune cu fiica…