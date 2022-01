Un baiețel de numai șapte ani a fost gasit mort in casa de propria mama. Nenorocirea s-a intamplat in localitatea Mlenauți, comuna Hudești, județul Botoșani, iar cadrele medicale chemate de urgența nu au putut face nimic decat sa constate decesul. Poliția a deschis un dosar penal, iar in funcție de ancheta și de probe, coroborate cu ce vor gasi medicii legiști, urmeaza sa stabileasca adevarata cauza a morții.

„In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpa, fiind dispusa și efectuarea unei autopsii care va stabili cu exactitate cauza decesului,…