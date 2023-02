Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite desemneaza grupul paramilitar rus Wagner drept o organizatie internationala criminala, anunta vineri Casa Alba, denuntand activitatile acestei militii in Ucraina, relateaza AFP. "Wagner este o organizatie criminala, care comite vaste atrocitati si abuzuri ale drepturilor omului", declara…

- Fie de acasa, sau fie de la birou, in 2022, romanii au comandat mancare. In topul preferințelor romanilor, in materie de mancare, șaorma ocupa un loc important. Astfel, un clujean a comandat de 746 de ori șaorma de pe o singura aplicație. ”Cred ca a avut undeva la 746 de comenzi. Enorm. Chiar a comandat…

- In orasul Buffalo, din statul New York, a nins neincetat timp de doua zile, iar stratului de zapada depaseste acum un metru si jumatate. Mai mulți locuitori din oraș au fost gasiti degerați in automobile. Cel puțin 31 de oameni au murit in statul New York, iar alte 25 de decese au fost raportate din…

- Marcel Ciolacu spune ca este dovada bunei funcționari a Parteneriatului strategic pe care il are țara noastra cu Statele Unite. La 6 luni de la promulgarea legii Omnibus, oficialii americani vor prezenta Congresului strategia de lucru cu aliații NATO din Marea Neagra. Romania va beneficia de un ajutor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu și-a parasit pana acum țara de la inceputul razboiului, a ajuns, miercuri, in Statele Unite, care vor furniza țarii sale cel mai sofisticat sistem de aparare antiaeriana, Patriot. Acesta s-a intalnit cu președintele american Joe Biden, dupa care a susținut…

- Oficialii de la Kiev au recunoscut oficial ca forțele ucraineni au incercat sa il ucida pe șeful Statului Major General al Armatei Federației Ruse, Valeri Gerasimov. Informația privind tentativa de asasinat supra comandantului rus a fost facuta publica de The New York Times, care a dezvaluit ca Statele…

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- ”Prima mea vizita la Bucuresti a avut loc in 1997, cand am insotit pe presedintele Clinton cu ocazia lansarii partaneriatului. Imi amintesc acea zi ca si cand ar fi fost ieri, zeci de mii de romani care au umplut Piata Universitatii, sub un soare stralucitor, tricolorul pe care presedintele Clinton…