- Un baietel de sase ani din Galati a ajuns in stare grava la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Copii, dupa ce a fost atacat de un caine periculos, au informat, joi, reprezentantii unitatii sanitare. Copilul a fost operat, avand leziuni foarte grave la un plaman, multiple leziuni si coaste rupte.…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat fiica. Barbatul s-a ales și cu dosar penal. Potrivit IPJ Alba, la data de 04 august 2020, in jurul orei 03.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați,…

- Doi tineri, dintre care unul minor, au fost depistați in traffic de catre polițiștii gorjeni conducand autovehicule fara a deține acest drept. Polițiștii Sectiei 3 Politie Rurala Motru au identificat ieri in trafic un tanar, in varsta de numai 16 ani, cu domiciliul in județul Mehedinți, in timp ce conducea…

- Un roman in varsta de 46 de ani, care traiește in Palermo, Italia, este acuzat de abuz impotriva animalelor, dupa ce a fost surprins batandu-și cainele. Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, cand romanul a ieșit cu cainele la plimbare, informeaza agenpress.it. Barbatul a fost surprins de doi localnici,…

- Un copil de trei ani, din județul Vaslui, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost mușcat de mai multe ori, de gat și cap, de cainele familiei care scapase dintr-un țarc. Incidentul a avut loc in comuna Balteni. Femeia era prin curte cu baiețelul in momentul in care cainele, aflat intr-un țarc,…