- De cele mai multe ori, atunci cand auzim de accidente in care sunt implicați copii, ne cutremuram. Dar, de cele mai multe ori, genul acesta de situații se intampla și datorita neglijenței parinților. Astazi, in magazinul Bucur Obor, din sectorul 2, din nefericire, a avut loc un incident tragic. Un copil…

- Copilul de 6 ani este in stare stabila, dar a suferit un traumatism cranian și va fi operat la secția de neurochirurgie a Spitalului Grigore Alexandrescu din București, a declarat medicul Raluca Alexandru, purtatorul de cuvant al Spitalului, pentru Libertatea. Poliția Capitalei a transmis vineri, 20…

- Inca un copac a cazut in Capitala. Incidentul s-a produs pe strada Vasile Alecsandri.Copacul a cazut peste cateva mașini. Cel puțin asta se vede din imaginile postate pe rețelele de socializare.

- Incidentul a avut marți in jurul orei 12 pe Calea Floreasca din Capitala. O mașina Dacia Logan aparținand unei companii de taxi a luat foc marți inainte de pranz la intersecția intre Calea Floreasca și Mircea Eliade. Taximetristului i-a loc foc masina in mers și a decis sa opreasca imediat dupa ce-a…

- Incidentul a avut loc intr-un parc din județul Cluj.Cel mic se juca, iar pancarta s-a desprins și a cazut peste el. Un echipaj SMURD a sosit la fața locului și l-a transportat pe copil la spital. Din fericire, minorul a scapat cu doar cateva zgarieturi.

- Salvatorii au fost alertați, la 112, despre producerea unui incident grav, in București. Totul s-a intamplat miercuri, in sectorul 1. Alerta s-a dat in jurul orei 13. S-a aflat ca un copil in varsta de 3 ani a cazut de la etajul 2 al unui bloc din Capitala. Incidentul a avut loc in cartierul Baneasa,…

- Vantul puternic face ravagii in Capitala. O placa metalica s-a desprins dintr-un gard și a cazut peste mașinile parcate in preajma. Imaginile au fost surprinse de trecator. Incidentul a avut loc miercuri, pe strada Constantin Negruzzi.

- UPDATEPotrivit SAJ Constanta, o femeie a fost ranita, fiind diagnosticata cu traumatism cranian inchis. Aceasta este constienta si a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru acordarea ingrijirilor medicale suplimentare.Stire initialaUn accident rutier a avut loc miercuri,…