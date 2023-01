Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 6 ani a fost reținut in SUA dupa ce si-a impuscat invatatoarea, la școala, informeaza ABC News. Incidentul a avut loc vineri, cand un elev de 6 ani a deschis focul la o școala din Virginia, au anunțat poliția și reprezentanții școlii. Femeia de 30 de ani a fost transportata […]…

- Baiatul și-a impușcat vineri invațatoarea in sala de clasa, provocandu-i rani grave, la scoala elementara Richneck din Newport News, statul Virginia, informeaza CNN , care citeaza poliția locala. „Autorul este un copil de sase ani. El se afla prezent in custodia poliției. Nu este o impuscatura accidentala”,…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Caras-Severin au continuat cercetarile in vederea stabilirii cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul rutier de ieri, de pe „soseaua mortii” DN 6, in afara localitații Constantin Daicoviciu. Reamintim ca doua femei de nationalitate…

- Ancheta a polițiștilor timișoreni de la Secția 2 dupa ce doi elevi s-au batut in clasa, iar apoi unul dintre ei l-a impușcat pe celalalt cu un pistol de airsoft. Incidentul s-a petrecut in urma cu aproape o luna la Liceul Sportiv Banatul și a fost filmat de cei care au asistat la scena. Imaginile au…

- Aproximativ 5.000 de candidati s-au inscris pentru examenul de admitere in cele doua unitati de invatamant preuniversitar ale Politiei Romane: Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” – Campina si Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” – Cluj-Napoca, titreaza jurnalistii de la www.cluj24.ro …

- INCIDENT VIOLENT… Este ancheta la o școala din comuna Zapodeni dupa ce un elev a fost batut in timpul orelor de curs de parintele unui alt copil. Incidentul a avut loc la școala din satul Uncești, iar martor a fost chiar invațatorul de la clasa. Acesta spune ca nu avea cum sa previna bataia pentru […]…

- Zi neagra pentru poliția romana. Doi polițiti din doua județe diferite ale țarii s-au sinucis astazi. O politista din Buzau s-a sinucis, luni, in locuinta sa, cu pistolul din dotare. Femeia avea 36 de ani și era mama a doi copii de 5, respectiv 10 ani. Femeia absolvise Școala de agenți de la Campina,…

- Un barbat de 39 de ani este cercetat penal, sub control judiciar, deoarece și-au uitat pistoalele intr-un autobuz din Galați. Armele nu sunt letale, dar sunt supuse autorizarii. Incidentul a avut loc pe 23 septembrie 2022. Secția 4 Poliție Galați a fost sesizata, prin apelul unic de urgența 112, despre…