Un copil de 5 ani, o tânără de 24 și un bărbat de 35 au ajuns la spital, în urma unui accident rutier La data de 08 mai 2023, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au intervenit pe DJ 107 H, pe raza localitații Ighiu, unde a avut loc un accident. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 46 de ani din comuna Intregalde, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 35 de ani din comuna Ighiu, județul Alba. In urma accidentului, conducatorul celui de-al doilea autoturism precum și o tanara de 24 de ani și un minor de 5 ani, pasageri in autoturismul condus de acesta, au suferit leziuni corporale ușoare… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 07 mai 2023, in jurul orei 18.00, polițiștii din Abrud au intervenit pe DN 74 A, pe raza localitații Carpiniș, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victime. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 35 de ani, din Crișcior, județul Hunedoara, in timp ce conducea un…

- La data de 19 aprilie 2023, in jurul orei 12.00, polițiștii din Cugir au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs in zona intersecției drumului județean 704 cu drumul național 7, in urma caruia au rezultat victime omenești. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 49 de ani,…

- La data de 6 aprilie 2023, in jurul 16.45, polițiștii din Campeni au intervenit pe DN 75, pe raza localitații Mihoești, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier, soldat cu victime omenești. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca un barbat de 57 de ani, din Luduș, județul…

- La data de 4 aprilie 2023, in jurul orei 16.30, pe Drumul National 7, la kilometrul 331+600 de metri, un barbat de 63 de ani, din comuna Vidra, județul Vrancea, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un barbat de 55 de ani, din municipiul Sebeș. In…

- La data de 28 martie 2023, in jurul orei 13,00, pe Bulevardul Ferdinand I din Alba Iulia, un barbat de 53 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism a intrat in coliziune cu un autoturism care era condus de un barbat de 42 de ani, din Alba Iulia. In urma accidentului, o femeie de 65…

- Duminica, 26 februarie a.c., la ora 16.30, pe Bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Zalau, un tanar de 19 ani, din Zalau, in timp ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate de trecere in momentul in care s-a pus in mișcare din stația de autobuz și a intrat in coliziune cu un autoturism, condus…

- La data de 24 februarie 2023, in jurul orei 10,05, pe DN 1, la km 394+ 105 metri, in afara localitații Galda, de Jos, a fost semnalat faptul ca s-a produs un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca un barbat, in varsta de 42 ani,…

- La data de 15 februarie 2023, in jurul orei 10,30, polițiștii din Blaj au intervenit pe DJ 107, la un accident rutier, soldat cu victime omenești. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 43 de ani, din comuna Șona, in timp ce conducea un autoturism in direcția Jidvei – Șona, la kilometrul 64…