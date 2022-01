Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel 5 ani a fost lovit, luni, de mașina Poliției, in orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu. Poliția informat ca micutul era „nesupravegheat, a ieșit in fuga din curte și s-a lovit de autovehicul aflat in mișcare”, dar nu a pațit nimic.

- Doua fete, in varsta de aproximativ 13 ani, au fost lovite de o masina de Politie, in Capitala. Una dintre ele a murit. Cele doua fete se intorceau de la școala, iar cand au incercat sa traverseze strada, au fost lovite in plin de o mașina de Poliție, din cadrul Sectiei 5. Accidentul s- a […] The post…

- Un politist aflat in timpul serviciului a fost ranit, luni dimineața, dupa ce a fost acrosat de un autoturism in timp ce ii facea semn soferului sa opreasca. “La data de 3 ianuarie, in jurul orei 9.00, un politist din cadrul Politiei Orasului Costesti, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu,…

- Un tanar care se plimba cu trotineta, noaptea, in București, a fost grav ranit dupa ce o mașina a dat peste el. Accidentul a avut loc in Piața Romana din Capitala. Tanarul ar fi taiat ambele benzi de circulație și a fost lovit de autoturismul unei firme de paza. Dupa impact, el a fost dus […] The post…

- Patru tineri, intre care o femeie insarcinata, care intentionau sa ajunga la o cabana din comuna Dumitresti, judetul Vrancea, s-au ratacit, sambata seara, urmand indicatiile oferite de GPS. Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Vrancea a anuntat ca, in noaptea de sambata spre duminica, s-a intervenit…

- Un copil in varsta de 5 ani a murit impușcat in Minnesota, SUA, dupa ce un adolescent care manuia o arma de foc a tras accidental asupra acestuia. Autorul și alți prieteni ai lui, tot adolescenți, filmau un clip video pentru a-l posta pe o rețea de socializare. Politia din orasul Brooklyn Park, statul…

- O mașina de Poliție a fost implicata, marți dupa-amiaza, intr-un accident, pe Calea Vacarești din Capitala. Un biciclist in varsta de 65 de ani a fost ranit. Circulația tramvaielor in zona a fost blocata. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, conducatorul unei autospeciale de Poliție care se deplasa…