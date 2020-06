Stiri pe aceeasi tema

Un baiat de 5 ani a murit, sambata, intr-un accident rutier care s-a produs pe raza localitatii Decea din judetul Alba, dupa ce masina in care se afla a acrosat un alt autoturism, ricosand intr-o casa si intr-un stalp din apropiere, potrivit Agerpres.

- Un baiat de 5 ani a murit, sambata, intr-un accident rutier care s-a produs pe raza localitatii Decea din judetul Alba, dupa ce masina in care se afla a acrosat un alt autoturism, ricosand intr-o casa si intr-un stalp din apropiere.

- Un accident rutier grav s-a petrecut sambata, in jurul orei 10.45, pe DN1, la Decea. Din primele date, un copil in varsta de aproximativ 5 ani se afla in stop cardio-respirator, potrivit ISU Alba. O mașina ar fi intrat intr-un stalp. Alte trei persoane au fost ranite. La fața locului intervin pompierii…

- Un accident grav, in care au fost implicate doua mașini și un TIR, a avut loc, miercuri, pe DN6, in județul Timiș. Un tanar in varsta de 19 ani a murit, dupa ce a fost aruncat din mașina, din cauza impactului.

- Un barbat din Alba a murit intr-un accident rutier petrecut in weekend, in județul Mureș. Ar fi pierdut controlul volanului, intr-o curba și s-a izbit cu mașina de un cap de pod. In accident a mai fost ranita o femeie. Potrivit IPJ Mureș, sambata, 6 iunie, in jurul orei 14.20, politistii au fost sesizati…

- O masina de politie care se afla in misiune a fost implicata, sambata dimineata, intr-un accident care s-a petrecut pe DN1, in dreptul localitatii Banesti. Un copil de 13 ani si un barbat au fost raniti.

- Fostul pilot s-a casatorit prima data la 26 de ani, mariaj din care a avut o fiica, ca apoi, in iulie 2003, sa se casatoreasca cu Romanița, nascuta Ciolcan, cunoscuta creatoare de moda, o femeie inalta, blonda, interesanta. Cei doi au avut impreuna un fiu. Și acest mariaj s-a incheiat tot cu un divorț.…

- Un conducator auto care se deplasa cu un autoturism dinspre Huedin spre județul Alba, in zona localitații Poiana Horea, intr-o curba la stanga a parasit șoseaua și s-a cazut in albia unui rau, de la o inalțime de aproximativ trei metri. Accidentul s-a produs sambata, in jurul orei 11. Șoferul se afla…