Stiri pe aceeasi tema

- David are 4 ani, dar nu a facut inca primii pași! O boala rara și severa i-a blocat nu doar articulațiile picioarelor, ci și copilaria. David este cincilea copil al familiei Lingurar, o familie modesta din suburbiile Clujului.

- GRABA… Un copil in varsta de 10 ani a fost transportat, duminica dupa-amiaza, la Spitalul Județean Vaslui, dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier. Din cate se pare, incidentul in care au fost implicate doua autoturisme, s-a produs ca urmare a neacordarii de prioritate.…

- La inceputul acestei saptamani, in timp ce dadea examenul pentru obținerea permisului de conducere, un ieșean a zgariat o mașina parcata pe marginea drumului. Polițistul i-a spus persoanei examinate sa opreasca mașina și s-a dat jos ca sa verifice posibilele pagube produse. Ulterior, examinatorul a…

- Pasagerii care au zburat cu un avion al companiei Emirates din Dubai la Brisbane, Australia, au ramas uimiți cand au observat o gaura uriașa in lateralul aeronavei, la sosire, dupa un zbor de 14 ore, relateaza CNN. Imaginile cu avionul Airbus A380 distribuite pe rețelele sociale arata amploarea sparturii,…

- ULIMA ORA… Ofițerii de poliție ai Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Vaslui, sub coordonarea si indrumarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui au prins in flagrant o persoana care a oferit suma de 1.000 de lei cu titlu de mita unui…

- ROCADA… Saptamana aceasta, consilierii locali vasluieni vor lua act de demisia unui coleg de-al lor. Vasile Filipescu, de la USR-PLUS, și-a dat demisia din legislativul local in urma cu cateva zile, locul sau urmand a fi ocupat de Danuț Biicu, liderul și managerul unei formații muzicale. Profesor in…

- Constantin Cobanel, un roman in varsta de 39 de ani care lucra, la garajul unei case de vacanta a ministrului Justitiei din Italia, a murit, marti dimineata, strivit de o grinda de fier. Romanul, care era angajat de cateva luni la o companie din Gignod, lucra la renovarea garajului casei de vacanta…

- INDIFERENȚA… Ploile cazute saptamana trecuta in comuna Vutcani au provocat un adevarat dezastru pentru comunitate. Și asta din cauza unui pod proiectat prost și care nu are capacitatea de a prelua debite mari de apa. Drept urmare, podul a fost compromis, dar și un baraj de preluare a apelor situat in…