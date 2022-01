Stiri pe aceeasi tema

- Jayden-Jay Silvester, un copilaș de 5 ani din Anglia, a murit inecat in cada, dupa 34 de zile de la decesul tatalui. Mama micuțului se afla intr-o camera alaturata, impacheta cadouri pentru fratele baiețelului și nu banuia nimic. In ciuda eforturilor depuse de paramedici, copilașului fusese doborat…

- Un copil de 11 ani din Ucraina a fost gasit ingropat in beton, in subsolul unei case, dupa ce fusese dat disparut de cinci luni. Autortitațile au marturisit ca momentan nu exista nicio proba sau vreun rezultat al unui examen medico-legal. Oamenii legii au arestat doi suspecți.

- Parintii din cartierul in care a murit fetita accidentata de politist au participat, sambata, la un protest in fața Secției 5 de Poliție a Capitalei, organizat in memoria micuței Raisa, copila de 13 ani care a murit. „Mame, tați, bunici… haideți toți, cu mic, cu mare, sa fim solidari, umani și sa fim…

- Un barbat care ar fi furat telefonul unui copil de noua ani a fost prins de politistii din Bucuresti, marti seara. Oamenii legii au tras mai multe focuri de arma, pentru a-l imobiliza pe barbat.

- Un barbat care ar fi furat la inceputul lunii decembrie telefonul unui copil de 9 ani a fost prins marți seara de polițiștii din București, care au tras mai multe focuri de ama. Potrivit Poliției Capitalei, barbatul banuit de savarșirea unei infracțiuni de talharie asupra unui minor, in 9…

- Emma Tustin, femeia care l-a ucis pe baiețelul de 6 ani din Anglia, a fost condamnata, dar susține ca micuțul și-a provocat singur ranile. Ea le-a povestit anchetatorilor ca acesta o batea pe ea și pe cei doi copii ai sai. De asemenea, tatal a incurajat crima și a fost gasit vinovat pentru ucidere din…

- Oamenii legii au publicat imaginile cu momentul evadarii barbatului de 39 de ani din penitenciar, acolo unde ispașea o pedeapsa de 11 ani de inchisoare pentru talharie și intrare ilegala in China.El a traversat un rau care separa Coreea de Nord de China, iar apoi a intrat in mai multe case, de unde…

- Un copil de doar trei ani, din municipiul Mangalia, a murit, joi, dupa ce a fost atacat și mușcat de cainele familie. Ancheta in acest caz este in derulare. Oamenii legii au deschis un dosar de cercetare penala pentru ucidere din culpa. Copil de trei ani, mort dupa ce a fost mușcat de caine Potrivit…