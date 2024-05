Un copil de 4 ani a căzut într-un ceaun cu gulaș, după un accident de bicicletă, în Serbia. Băiețelul a fost salvat Un baiețel de 4 ani a cazut, pe 26 mai, intr-un ceaun in care se prepara gulaș, la un festival culinar organizat in satul Baranda, districțul Voivoidna, nord-vestul țarii. dupa ce s-a izbit de un stalp de lemn in timp ce se plimba cu bicicleta și a fost aruncat in oala cu tocana fierbinte, relateaza Novosti.Copilul, insoțit de bunica sa, se plimba cu bicicleta pe trotuar. Intr-un moment de neatenție, baiețelul s-a izbit de un stalp de lemn care imprejmuia zona festivalului „Gulasijada”.Forța impactului l-a aruncat in cazanul cu gulaș. Datorita reacției rapide a poliției și a medicului de pe ambulanța… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul primelor brute subscrise de Vienna Insurance Group (VIG) s-a majorat cu 11% dupa primul trimestru din acest an, pana la 4,3 miliarde de euro, informeaza, miercuri, compania. “In primul trimestru al anului 2024, VIG a generat un volum total de prime brute subscrise de 4,297 miliarde de euro.…

- Mesajul EMOȚIONANT al unei paciente de la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia pentru personalul medical care i-a salvat viața: ”Sunteți excepționali, ma inclin și va mulțumesc! Datorita voua sunt in viața” Mesajul emoționant al unei paciente de la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia pentru personalul…

- Reprezentantele Romaniei iși tureaza motoarele la Campionatele Europene de Box de la Belgrad (18-28 aprilie). Loredana Perijoc, sportiva calificata și la Jocurile Olimpice, a avansat, marți, in semifinalele categoriei 54 kg. In penultimul act a ajuns și Claudia Nechita, ambele și-au asigurat astfel…

- Liderul rus Vladimir Putin forțeaza propaganda și disputele religioase din Kosovo și Bosnia-Herțegovina pentru a deturna atenția NATO de la invazia sa ilegala in Ucraina, comenteaza un fost comandant suprem al forțelor aliate din Europa intr-o analiza publicata in Bloomberg.De-a lungul istoriei Rusiei,…

- De-a lungul malului de vest al Dunarii, mai mult sau mai puțin la jumatatea distanței dintre Zagreb și Belgrad, poți observa o suprafața de pamant de dimensiunea Gibraltarului. Este un artefact al unei dispute de lunga durata. Nici Croația, nici Serbia nu iși exprima dorința de a guverna asupra ei.…

- Așa cum am menționat recent, in urma Raportului Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), contestatele alegeri locale din Belgrad se vor repeta in data de 2 iunie 2024, in contextul acuzațiilor care au marcat scrutinul din decembrie anul trecut, a anunțat președintele Serbiei, Aleksandar…

- Succesul trecerii graniței pe doua roți catre Serbia in anii anteriori, a facut ca, și in 2024, Consiliul Județean Timiș sa solicite Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara deschiderea lunara a unui punct de trecere a frontierei, respectiv doua weekenduri in lunile iunie, cu ocazia…

- Echipa nationala de baschet masculin „U16” a Romaniei are parte de o noua actiune cu meciuri amicale, de data aceasta in Serbia, iar antrenorul Ionut Ivan a decis sa convoace trei jucatori de la CSM Petrolul Ploiesti: David Rasoga, Federico Diaconescu si Octavian Ion. Lotul s-a reunit la Ploiesti si,…