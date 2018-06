Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in aceasta dimineața, in localitatea Chendu. Drumul National 13 E60, in localitatea Chendu, a fost blocat pe ambele sensuri, miercuri dimineata, in urma coliziunii frontale intre doua TIR-uri, unul dinte soferi ramanand incarcerat. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) ‘Horea’…

- Plan roșu de intervenție: Accident grav de circulație in jud. Harghita Foto: Arhiva. Circulatia rutiera pe Drumul National 12 este oprita la aceasta ora la Sâncraieni, judetul Harghita, transmite Centrul Infotrafic al Politiei României. Cauza este un accident rutier în…

- Un tanar a murit si alti doi au fost raniti grav, miercuri, in localitatea Schitu Golesti, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un autobuz fara pasageri.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, accidentul s-a produs pe DN 73, la fata locului…

- O persoana din satul Galateni a ajuns, duminica dupa-amiaza, la UPU SMURD Targu Mures cu arsuri de gradul I si II pe fata, dupa ce a incercat sa stinga un incendiu izbucnit in propria gospodarie, anunta Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures,…

- UPDATE ora 20:15 Acoperisul de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi a reinceput sa fumege. Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au fost mobilizate la fata locului. Potrivit reprezentantilor ISU, se pare ca ar fi vorba doar despre abur degajat in locurile in care…