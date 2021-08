Un copil de 2 ani și un adult, loviți de un BMW în Bucium. Șoferul i-a dus spre spital Doua persoane, printre care un minor de doi ani, au fost lovite de o masina pe o trecere de pietoni din municipiul Iasi. Accidentul rutier a avut loc in jurul orelor 20:30, in zona Bucium. Din cauza vitezei, dar si a conditiilor meteo, un sofer aflat la volanul unui autoturism marca BMW, cu numere de inmatriculare de Teleorman, nu a observat cele doua persoane care traversau strada in fuga, pe o trecere de pietoni. In urma incidentului, soferul a oprit si a preluat cele doua victime pentru a le transporta la spital. Tot soferul a fost cel care a anuntat evenimentul rutier prin apel telefonic la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

