Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel de 2 ani si-a ucis tatal in Florida tragand cu o arma incarcata lasata nesupravegheata de parintii sai, iar mama a fost pusa sub acuzare, au informat luni autoritatile locale, transmite AFP. La sosirea lor la domiciliul victimei, pe 26 mai, langa Orlando, politia, alertata printr-un apel,…

- O mama din Florida a fost arestata și trimisa la inchisoare pentru mai multe acuzații, dupa ce fiul ei de doi ani a gasit o arma și si-a impușcat tatal, care a murit ulterior la spital, potrivit biroului șerifului din Orange County.Micuțul a tras cu o arma incarcata care a fost lasata nesupravegheata…

- Doua persoane, sot si sotie, au fost gasite decedate in casa, duminica, in localitatea Sarmas, prezentand urme de impuscare, anchetatorii luand in calcul atat varianta omorului, cat si a sinuciderii. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita, prim procurorul adjunct Dan Gilcescu,…

- O fata de 15 ani a fost urcata cu forta intr-o masina, la Pitesti. Politia a declansat mecanismul „Alerta rapire copil“ si a dat publicitatii detalii despre victima si despre un suspect.

- Azi dimineața, dupa cum transmite Corriere della Sera, in jurul orei 6:30, un barbat in varsta de 43 de ani, originar din Ucraina, dar care locuiește in Italia, a aruncat o galeata cu vopsea roșie pe poarta Ambasadei Federației Ruse in Italia, care se afla pe via Gaeta. Gestul barbatului este unul de…

- O refugiata din Ucraina, in varsta de 56 de ani, a fost gasita moarta sambata seara, 26 martie, inecata in piscina unui hotel din Tasnad, judetul Satu Mare, a transmis publicația locala Presa Satu Mare.La fața locului au fost chemate și echipaje de prim-ajutor, dar femeia din Ucraina nu a mai putut…